MSB: "F-16 uçakları NATO Muharebe Görev Kuvveti Unsurları ile "Deniz Hava İş Birliği Eğitimi" gerçekleştirildi" - Haberler

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MSB: "F-16 uçakları NATO Muharebe Görev Kuvveti Unsurları ile "Deniz Hava İş Birliği Eğitimi" gerçekleştirildi"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: 'F-16 uçakları NATO Muharebe Görev Kuvveti Unsurları ile 'Deniz Hava İş Birliği Eğitimi' gerçekleştirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, F-16 uçakları NATO Muharebe Görev Kuvveti Unsurları ile "Deniz Hava İş Birliği Eğitimi" gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, F-16 uçakları NATO Muharebe Görev Kuvveti Unsurları ile "Deniz Hava İş Birliği Eğitimi" gerçekleştirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı envanterindeki F-16 uçakları NATO Muharebe Görev Kuvveti Unsurları ile "Deniz Hava İş Birliği Eğitimi" gerçekleştirildi" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı, Hava-İş, 3. Sayfa, Haberler

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