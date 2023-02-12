MSB: "Etimesgut ve İncirlik'ten kalkan Hava Kuvvetlerimize ait CN-235 uçaklarımız, pistin yeniden onarılmasının ardından Hatay Havalimanına insani...
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MSB: "Etimesgut ve İncirlik'ten kalkan Hava Kuvvetlerimize ait CN-235 uçaklarımız, pistin yeniden onarılmasının ardından Hatay Havalimanına insani yardım malzemelerini ulaştırdı.
MSB: "Etimesgut ve İncirlik'ten kalkan Hava Kuvvetlerimize ait CN-235 uçaklarımız, pistin yeniden onarılmasının ardından Hatay Havalimanına insani yardım malzemelerini ulaştırdı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa