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MSB: "Etimesgut ve İncirlik'ten kalkan Hava Kuvvetlerimize ait CN-235 uçaklarımız, pistin yeniden onarılmasının ardından Hatay Havalimanına insani...

3. Sayfa Haberleri

MSB: 'Etimesgut ve İncirlik'ten kalkan Hava Kuvvetlerimize ait CN-235 uçaklarımız, pistin yeniden onarılmasının ardından Hatay Havalimanına insani...

MSB: "Etimesgut ve İncirlik'ten kalkan Hava Kuvvetlerimize ait CN-235 uçaklarımız, pistin yeniden onarılmasının ardından Hatay Havalimanına insani yardım malzemelerini ulaştırdı.

MSB: "Etimesgut ve İncirlik'ten kalkan Hava Kuvvetlerimize ait CN-235 uçaklarımız, pistin yeniden onarılmasının ardından Hatay Havalimanına insani yardım malzemelerini ulaştırdı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İncirlik Hatay 3. Sayfa Haberler

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