MSB: "Enkazdan çıkarılan 40 günlük yavrumuzu helikopterle Adana Şehir Hastanesine naklettik"
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), enkazdan çıkarılan 40 günlük bebeğin Kara Kuvvetlerine ait helikopter ile Adana Şehir Hastanesine nakledildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), enkazdan çıkarılan 40 günlük bebeğin Kara Kuvvetlerine ait helikopter ile Adana Şehir Hastanesine nakledildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Enkazdan çıkarılan 40 günlük yavrumuzu, Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile Adana Şehir Hastanesine naklettik" denildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa