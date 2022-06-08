MSB, "EFES2022 Tatbikatı'ndan" görüntüler paylaştı - Haberler

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MSB, "EFES2022 Tatbikatı'ndan" görüntüler paylaştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB, "EFES2022 Tatbikatı'ndan" görüntüler paylaştı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "EFES 2022 Tatbikatı'na" ilişkin görüntüleri paylaştı.

MSB, "EFES2022 Tatbikatı'ndan" görüntüler paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "EFES 2022 Tatbikatı'na" ilişkin görüntüleri paylaştı.

MSB, 37 ülkeden binden fazla yabancı personelin katıldığı EFES2022 Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri Twiiter hesabından paylaştı. Paylaşımında, " EFES2022 Tatbikatı'nda üşman kara gözetleme radarı bölgeye havadan sızan Özel Kuvvet Unsurlarımız tarafından başarıyla imha edildi. Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotları da belirlenen hedefleri başarıyla imha etti. Tatbikatının gece safhası devam ediyor. Hedefler havadan ve karadan başarılı şekilde imha ediliyor" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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