MSB, EFES-2022 Tatbikatı'na ait görüntüleri paylaştı - Haberler

MSB, EFES-2022 Tatbikatı'na ait görüntüleri paylaştı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2022 Tatbikatı'na ait görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2022 Tatbikatı'na ait görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından EFES-2022 Tatbikatı'na ait görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, "Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi! Dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla 9 Mayıs'ta başlayan EFES-2022 Tatbikatı; Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde devam ediyor" denildi.
(Hidayet Türkyılmaz - İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa