MSB, EFES-2022 Tatbikatı'na ait görüntüleri paylaştı - Haberler

MSB, EFES-2022 Tatbikatı'na ait görüntüleri paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2022 Tatbikatı'na ait görüntüleri paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2022 Tatbikatı'na ait görüntüleri paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından EFES-2022 Tatbikatı'na ait görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, "Film sahnesi değil, gerçeğin ta kendisi! Dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla 9 Mayıs'ta başlayan EFES-2022 Tatbikatı; Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde devam ediyor" denildi. (Hidayet Türkyılmaz - İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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