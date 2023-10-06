MSB: 26 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 26 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Dabık üs bölgesine gerçekleştirilen saldırıya verilen karşılıkla 26 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB: 26 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Dabık üs bölgesine gerçekleştirilen saldırıya verilen karşılıkla 26 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün gece Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Dabık üs bölgemize gerçekleştirilen terörist saldırısına Mehmetçiklerimiz tarafından güçlü şekilde karşılık verildi. Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.