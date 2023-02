MSB: 'Depremde Hatay'da 3 askerimiz şehit oldu'

Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde Hatay'da 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla, 6 Şubat 2023 tarihinde, Hatay'da kahraman silah arkadaşlarımız Ulş.Uzm.Çvş. Hakan Al, P.Er Mert Can Sümbül ve P.Er Eren Taşkın şehit olmuşlardır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA