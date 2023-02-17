MSB: "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı Ankara'ya tahliye etmeye devam ediyoruz"
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesindeki vatandaşların Ankara'ya tahliyesine devam edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesindeki vatandaşların Ankara'ya tahliyesine devam edildiğini bildirdi.
MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı Ankara'ya tahliye etmeye devam ediyoruz. Hava yardım koridoru ile uçak ve helikopterlerimiz aralıksız şekilde görev yapıyor" denildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa