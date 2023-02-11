MSB'den yürek ısıtan paylaşım

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Adıyaman'ın bir köyüne helikopterle yardım götüren Mehmetçiğin küçük bir çocukla yürekleri ısıtan anlarını paylaştı.MSB, depremden etkilenen bölgelerdeki köylere ulaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Adıyaman'ın bir köyüne yardım götüren helikopterdeki Mehmetçik, küçük bir depremzedeye de yardım ulaştırdı. Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adıyaman'ın bir köyüne yardım götüren Mehmetçiğimiz, küçük bir kardeşimize milletimizin emanetini teslim ediyor" ifadeleri kullanıldı.