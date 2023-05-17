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MSB'den şehit uzman çavuş için başsağlığı mesajı

MSB'den şehit uzman çavuş için başsağlığı mesajı

3. Sayfa Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "16 Mayıs 2023 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Şırnak 3. Sayfa Haberler

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