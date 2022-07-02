MSB'den milli güdümlü mermi "ATMACA" paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'de gerçekleştirilen test atışında kullanılan milli güdümlü mermi "ATMACA"nın ateşlenme anının görüntüsünü paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'de gerçekleştirilen test atışında kullanılan milli güdümlü mermi "ATMACA"nın ateşlenme anının görüntüsünü paylaştı. MSB, Karadeniz'de gerçekleştirilen test atışında kullanılan milli güdümlü mermi "ATMACA"nın ateşlenme anının görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Satıhtan Satha Milli Güdümlü Mermi ATMACA ilk kez Mobil Güdümlü Mermi Sistemi ile karadan denizdeki bir hedefe ateşlendi. Bugün Karadeniz'de gerçekleştirilen test atışı başarıyla icra edildi" denildi. (Hidayet Türkyılmaz/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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