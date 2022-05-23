MSB'den Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın nefes kesen &quot;Akdeniz Eğitim Görevi&quot; paylaşımı - Haberler

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MSB'den Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın nefes kesen "Akdeniz Eğitim Görevi" paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB'den Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın nefes kesen "Akdeniz Eğitim Görevi" paylaşımı MSB: "Gökle Yerin Hududunda, Dalgalanır Bayrak Kahramanların Omuzunda"ANKARA Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akdeniz Eğitim Görevi icra eden Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın nefes kesen görüntülerini sosyal...

MSB'den Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın nefes kesen "Akdeniz Eğitim Görevi" paylaşımı

MSB: "Gökle Yerin Hududunda, Dalgalanır Bayrak Kahramanların Omuzunda"

ANKARA Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akdeniz Eğitim Görevi icra eden Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın nefes kesen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Akdeniz Eğitim Görevi sırasında nefes kesen görüntülerini paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gökle Yerin Hududunda, Dalgalanır Bayrak Kahramanların Omuzunda" dizesine yer verdi.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - 3. Sayfa

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz, İcra, 3. Sayfa, Haberler

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