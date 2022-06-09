MSB'den EFES2022 Tatbikatı'na ait görüntü paylaşımı - Haberler

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MSB'den EFES2022 Tatbikatı'na ait görüntü paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB'den EFES2022 Tatbikatı'na ait görüntü paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı EFES2022 tatbikatına katılan F-16 uçaklarının hedefleri vurduğu anın görüntüsünü paylaştı.

MSB'den EFES2022 Tatbikatı'na ait görüntü paylaşımı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı EFES2022 tatbikatına katılan F-16 uçaklarının hedefleri vurduğu anın görüntüsünü paylaştı.

MSB, Twitter hesabından EFES2022 tatbikatına katılan F-16 uçaklarının hedefleri vurduğu anın görüntüsünü paylaştı. Paylaşımında, "Tatbikatı'na katılan F-16 uçaklarımız gece yaptıkları atışlarda hedefleri tam merkezden vurdu" ifadelerine yer verdi.

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - 3. Sayfa

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