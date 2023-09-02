MSB'den Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'na özel klip
MSB'den Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'na özel klip Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'na özel hazırladığı klibi sosyal medya hesabından paylaştı.
MSB'den Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'na özel klip
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'na özel hazırladığı klibi sosyal medya hesabından paylaştı.
Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan marş, geçtiğimiz günlerde ilk defa seslendirildi. Bunun üzerine MSB, marşa özel hazırladığı klibi sosyal medyada paylaşarak vatandaşların beğenisine sundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kaan Taşkın - 3. Sayfa