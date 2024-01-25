MSB'den C-160 Uçağıyla İlgili Açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağının teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığını ve uçakta hafif hasar meydana geldiğini açıkladı. Pilotlar ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
MSB: "Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettebatımızın sağlık durumları iyidir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa