MSB'den C-160 Uçağıyla İlgili Açıklama

MSB: "Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettebatımızın sağlık durumları iyidir." - ANKARA