MSB: "Daima asil milletimizin hizmetindeyiz" - Haberler

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MSB: "Daima asil milletimizin hizmetindeyiz"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'nın Sefaköy Mahallesi'nde engebeli bir arazide düşerek yaralanan vatandaşı Hava Kuvvetlerine ait helikopter ile kurtardı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'nın Sefaköy Mahallesi'nde engebeli bir arazide düşerek yaralanan vatandaşı Hava Kuvvetlerine ait helikopter ile kurtardı.

MSB, Konya'nın Sefaköy Mahallesi'nde, engebeli bir arazide düşerek yaralanan vatandaşı, Hava Kuvvetlerine ait helikopterle kurtararak Konya Şehir Hastanesine tahliye etti. MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında, kurtarma operasyonuna ait görüntüleri paylaşarak şu notu bıraktı: "Daima asil milletimizin hizmetindeyiz! Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz."

(Musa Erdoğan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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