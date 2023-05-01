MSB: 'Çatışmaların devam ettiği Sudan'dan vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik.'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) çatışmaların devam ettiği Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çatışmaların devam ettiği Sudan'dan vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Hava Kuvvetlerimize ait C-130 uçağı ile 124 vatandaşımızı daha emniyetli şekilde Ankara'ya ulaştırdık" ifadelerine yer verdi. - ANKARA