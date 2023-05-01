Üye Girişi
Haberi Paylaş
MSB: 'Çatışmaların devam ettiği Sudan'dan vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik.'

MSB: "Çatışmaların devam ettiği Sudan'dan vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik."

3. Sayfa Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) çatışmaların devam ettiği Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) çatışmaların devam ettiği Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çatışmaların devam ettiği Sudan'dan vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Hava Kuvvetlerimize ait C-130 uçağı ile 124 vatandaşımızı daha emniyetli şekilde Ankara'ya ulaştırdık" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Sudan 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title