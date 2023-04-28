Üye Girişi
Haberi Paylaş
MSB: 'Çatışmaların devam ettiği Sudan'dan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyoruz.

MSB: "Çatışmaların devam ettiği Sudan'dan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyoruz.

3. Sayfa Haberleri

MSB: "Çatışmaların devam ettiği Sudan'dan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyoruz.

MSB: "Çatışmaların devam ettiği Sudan'dan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait A400M tipi ağır nakliye uçağımız ile 101 vatandaşımız daha emniyetle ülkemize ulaştırıldı. Böylece tahliye operasyonunun Port Sudan bölümü tamamlanmış oldu" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Sudan 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title