MSB: "Bugüne kadar bölgede 59 bin 985 çadır kurularak vatandaşlarımıza teslim edildi" 3. Sayfa Haberleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugüne kadar bölgede 59 bin 985 çadır kurularak vatandaşlarımıza teslim edildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugüne kadar bölgede 59 bin 985 çadır kurularak vatandaşlarımıza teslim edildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçiklerimiz deprem bölgesinde çadır kurma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar bölgede 59 bin 985 çadır kurularak vatandaşlarımıza teslim edildi. Devlet Millet El Ele" ifadelerini kullandı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Milli Savunma Bakanlığı 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› MSB: 'Bugüne kadar bölgede 59 bin 985 çadır kurularak vatandaşlarımıza teslim edildi' - Haberler

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