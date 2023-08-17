MSB: "Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 5'i son bir haftada olmak üzere 91 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş,...

MSB: "Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 5'i son bir haftada olmak üzere 91 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 33'ü son bir haftada olmak üzere 777 terörist etkisiz hale getirilmiştir.