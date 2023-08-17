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MSB: "Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 5'i son bir haftada olmak üzere 91 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş,...

3. Sayfa Haberleri

MSB: "Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 5'i son bir haftada olmak üzere 91 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 33'ü son bir haftada olmak üzere 777 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

MSB: "Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 5'i son bir haftada olmak üzere 91 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 33'ü son bir haftada olmak üzere 777 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı 3. Sayfa Haberler

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