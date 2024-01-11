MSB: "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ'ye karşı verilen mücadelenin kesintisiz olarak devam ettiğini hatırlatarak, "Milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 2023 yılı dahil etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 282'ye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

6 Ocak'ta Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik olarak gerçekleştirilen hava harekatları ile ilgili açıklamalarda bulunan Aktürk, şöyle devam etti:

"Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 6 Ocak'ta icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 15 hedef başarıyla imha edilmiştir. Azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekatlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan sökülüp atılıncaya kadar terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız tamdır."

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) harekat alanlarında tesis edilen güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini bildiren Aktürk, "Son bir haftada 7 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 35 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2023'ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 533'e, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise bin 564'e ulaşmıştır" diye konuştu.

Sınır hattının Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunduğuna dikkati çeken Aktürk, "Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 132 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 1'i PKK/YPG terör örgütü mensubudur. 2 bin 843 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 2024 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 148'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 3 bin 585 olmuştur."

Aktürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye, kritik bölge ve coğrafyalarda getirdiği çözüm önerileri ve istikrara sunduğu katkılarla müzakere süreçlerinin vazgeçilmez bir ülkesidir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de terörle mücadele ve hudut güvenliği ile mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasının yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürmektedir. Bu kapsamdaki çabalarımızdan biri de Karadeniz'deki güvenliğin sürdürülmesine yöneliktir. Bilindiği üzere Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Karadeniz'e kıyıdaş ülkeler bu savaştan farklı şekillerde etkilenmiştir. Bu çerçevede ülkemiz, bölgesel sahiplik ilkesi doğrultusunda Karadeniz'deki dengeyi sağlayan ve bölgenin güvenliği konusunda büyük önem arz eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni dikkatle, sorumlu ve tarafsız bir biçimde uygulamakta, diğer yandan savaşın başlaması ile Karadeniz'de sürüklenen mayınlardan dolayı oluşan risk ve tehditleri ortadan kaldırmak için kıyıdaş müttefiklerle iş birliğini geliştirmektedir."

Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan "Üçlü Girişim" hakkında açıklamalarda bulunan Aktürk, "Ülkemizin öncülüğünde Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı Romanya ve Bulgaristan ile başlattığımız 'Üçlü Girişim' kapsamında Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı (MCM Black Sea) imza töreni, sayın bakanımız, Romanya Savunma Bakanı ve Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısının katılımıyla bugün İstanbul'da gerçekleştirilmektedir" açıklamasında bulundu.

Aktürk, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik olarak gerçekleştirdiği saldırılara dikkati çekerek, egemen ve bağımsız Filistin devletinin bir an önce kurulması gerektiğini yineledi. Aktürk, Milli Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan '8 adet Liman Kontrol Botu Projesi' çerçevesinde yerli ve milli asayiş ve emniyet botu ASBOT'un beşincisinin yarın teslim edileceğini de duyurdu.

Bedelli askerlik

Yeni bedelli askerlik ücreti ile ilgili açıklamalarda bulunan Aktürk, "Bilindiği üzere bedelli askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi' yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 9 lira 4 kuruş olmuştur. 8 Ocak tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA