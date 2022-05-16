MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Mümin Altaş - 3. Sayfa

Zeytin Dalı, Saldırı, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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