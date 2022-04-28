MSB: "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
MSB: "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 12 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi"
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa