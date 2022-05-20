MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı operasyon bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı operasyon bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ettiği belirtilerek, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Görüntü dökümü:

- Cezalandırma atışları

Haber:  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title