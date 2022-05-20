MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı operasyon bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı operasyon bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ettiği belirtilerek, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
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- Cezalandırma atışları
Haber: ANKARA,
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa