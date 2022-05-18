MSB: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/ Ypg'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa