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MSB, Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatının nefes kesen görüntülerini paylaştı

MSB, Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatının nefes kesen görüntülerini paylaştı

3. Sayfa Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kars'ta icra edilen Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatına ait nefes kesen görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kars'ta icra edilen Türkiye- Azerbaycan ortak tatbikatına ait nefes kesen görüntüleri paylaştı.

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Kars'ta icra ettikleri 'Haydar Aliyev Tatbikatı-2023' Tatbikatı'nın filmleri aratmayan heyecan dolu görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan videoda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerimizin Kars'ta gerçekleştirdiği Haydar Aliyev Tatbikatı-2023 başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan Türkiye Kars 3. Sayfa Haberler

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