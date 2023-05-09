MSB, Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatının nefes kesen görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kars'ta icra edilen Türkiye- Azerbaycan ortak tatbikatına ait nefes kesen görüntüleri paylaştı.

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Kars'ta icra ettikleri 'Haydar Aliyev Tatbikatı-2023' Tatbikatı'nın filmleri aratmayan heyecan dolu görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan videoda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerimizin Kars'ta gerçekleştirdiği Haydar Aliyev Tatbikatı-2023 başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA