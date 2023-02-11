MSB: "Aralıksız çalışmaya, canla başla mücadele etmeye devam ediyoruz"
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MSB: "Aralıksız çalışmaya, canla başla mücadele etmeye devam ediyoruz" Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinde etkilenen vatandaşlar için aralıksız çalışmaya, canla başla mücadele ettiklerini bildirdi.
MSB: "Aralıksız çalışmaya, canla başla mücadele etmeye devam ediyoruz"
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinde etkilenen vatandaşlar için aralıksız çalışmaya, canla başla mücadele ettiklerini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her zaman emrinde ve hizmetinde olduğumuz asil milletimiz için devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile aralıksız çalışmaya, canla başla mücadele etmeye devam ediyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa