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MSB, Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalara devam ediyor

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'dan havalanan AS-532 Couger tipi helikopterin, Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalara destek sağlamaya devam ettiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızdan görevlendirilen AS-532 Couger tipi helikopter, Antalya'daki teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarına destek sağlamaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kurtarma Ulaşım Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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