MSB, Antalya'daki teleferik kazası için C-130 uçağı görevlendirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası kurtarma çalışmalarına destek vermek amaçlı Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 1 adet C-130 tipi uçağın görevlendirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin Erzurum'dan Antalya'ya ulaştırılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 1 adet C-130 tipi uçak görevlendirildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA