MSB: "Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi'nde ilk kez Akıncı TİHA da görev yapıyor"
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi'nde, Akıncı TİHA'nın ilk kez görev yaptığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi'nde, Akıncı TİHA'nın ilk kez görev yaptığını duyurdu.
MSB'nin Twiter hesabından yapılan paylaşımda, "Dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda gerçekleştirilen Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi'nde ilk kez Akıncı TİHA da görev yapıyor" denildi.
(Hidayet Türkyılmaz/İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa