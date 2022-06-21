MSB: "Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi'nde ilk kez Akıncı TİHA da görev yapıyor" - Haberler

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MSB: "Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi'nde ilk kez Akıncı TİHA da görev yapıyor"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: 'Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi'nde ilk kez Akıncı TİHA da görev yapıyor'

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi'nde, Akıncı TİHA'nın ilk kez görev yaptığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi'nde, Akıncı TİHA'nın ilk kez görev yaptığını duyurdu.

MSB'nin Twiter hesabından yapılan paylaşımda, "Dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda gerçekleştirilen Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi'nde ilk kez Akıncı TİHA da görev yapıyor" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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