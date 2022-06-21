MSB: "Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi'nde ilk kez Akıncı TİHA da görev yapıyor" Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi'nde, Akıncı TİHA'nın ilk kez görev yaptığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi'nde, Akıncı TİHA'nın ilk kez görev yaptığını duyurdu. MSB'nin Twiter hesabından yapılan paylaşımda, "Dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda gerçekleştirilen Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi'nde ilk kez Akıncı TİHA da görev yapıyor" denildi. (Hidayet Türkyılmaz/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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