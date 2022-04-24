Son dakika! MSB: "7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" - Haberler

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Son dakika! MSB: "7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! MSB: '7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam eriyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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