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MSB, 65'inci Mekanize Piyade Tugayına bağlı komando taburunun Kosova'ya intikale başladığını bildirdi

MSB, 65'inci Mekanize Piyade Tugayına bağlı komando taburunun Kosova'ya intikale başladığını bildirdi

3. Sayfa Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, Kosova'da meydana gelen olaylar nedeniyle, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı bir komando taburunun Kosova'ya intikale başladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kosova'da meydana gelen olaylar nedeniyle, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı bir komando taburunun Kosova'ya intikale başladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası bölgede görevlendirilen 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı komando taburu, Kosova'ya intikale başladı" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Komando Piyade Kosova 3. Sayfa Haberler

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