MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı ve Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li olmak üzere 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı ve Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/ Ypg'li olmak üzere 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li olmak üzere 5 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.