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MSB, 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi ve sığınakta mühimmat ele geçirdi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini ve teröristlerin kullandıkları sığınakta çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini ve teröristlerin kullandıkları sığınakta çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ayrıca etkisiz hale getirilen teröristlerin kullandığı sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucu çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Sığınakta 1 adet M-16 piyade tüfeği ve 9 adet şarjörü, 4 adet AK-47 piyade tüfeği ve 19 adet şarjörü, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 1 adet Dragunov keskin nişancı silahı ve 5 adet şarjörü, 1 adet Zagros keskin nişancı silahı, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 28 adet el bombası, 590 adet 7,62 mm mühimmat, bin 20 adet 5,56 mm mühimmat, 2 bin 70 adet 5,45 mm mühimmat, 250 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 59 adet 12,7 mm mühimmat, 6 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 2 adet RPG-7 anti-personel mühimmatı, 9 adet RPG-7 sevk fişeği, 4 adet alpha-fire düzenek, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet termal silah dürbünü, EYP yapımında kullanılan kullanılan muhtelif malzeme, 1 adet Yaesu telsiz, 1 adet elektronik kitap okuyucu, 1 adet flash bellek, 1 adet radyo, 1 adet akü, 1 adet güneş enerji paneli, gizlenme maksadıyla kullanılan muhtelif malzeme, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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