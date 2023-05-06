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MSB: '3 terörist daha teslim oldu'

MSB: "3 terörist daha teslim oldu"

3. Sayfa Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı PKK 3. Sayfa Haberler

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