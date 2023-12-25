Msb: Irak ve Suriye'nin Kuzeyine Düzenlenen Hava Harekatlarında En Az 26 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekatlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor" açıklamasını yaptı.

MSB, 23 Aralık'ta Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin açıklama yaptı. Bugün yapılan yazılı açıklamada, "23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekatlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.