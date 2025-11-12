Haberler

Askeri Kargo Uçağı Düştü: 20 Şehit

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 20 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) askeri kargo uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 20 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi üzerine 20 asker şehit oldu. Şehadete eren askerlerin isimleri ise şu şekilde: "Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş, Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
Düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi
Ne yaptın Mourinho! İstediği transferleri görmelisiniz

Ne yaptın Mourinho! İstediği transferleri görmelisiniz
Sadettin Saran'ın büyük hayali Alexander Sörloth

Hayalindeki o forvet! İsmi sizlere hiç de yabancı değil
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Bedelsiz gelecek! G.Saray'a Premier Lig'den dev transfer
Dünyaca ünlü futbolcu Oscar antrenmanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Dünyaca ünlü futbolcu antrenmanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
İsrail'i sarsan istifa! Görevini bıraktı

İsrail'i sarsan istifa! Görevini bıraktı
İmamoğlu iddianamesinde ortaya çıktı! İşte finanse edilen sosyal medya hesapları

İmamoğlu iddianamesinde ortaya çıktı! İşte finanse edilen sosyal medya hesapları
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Yürekleri ağza getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular

Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular
Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın

Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.