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MSB 2 PKK'lı teröristin teslim olduğu görüntüleri paylaştı

MSB 2 PKK'lı teröristin teslim olduğu görüntüleri paylaştı

3. Sayfa Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandıkları mağaradan çıkarak teslim olan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandıkları mağaradan çıkarak teslim olan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı.

MSB tarafından yapılan paylaşımda "Türk Silahlı Kuvvetleri, aman dileyene ateş etmez! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıkladığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde saklandıkları mağaradan çıkarak teslim olan sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntüleri" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar Irak PKK 3. Sayfa Haberler

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