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MSB: "2'nci Komando Tugayımız, Hatay bölgesinde emniyet ve asayiş görevine devam ediyor"

3. Sayfa Haberleri

MSB: '2'nci Komando Tugayımız, Hatay bölgesinde emniyet ve asayiş görevine devam ediyor'

Milli Savunma Bakanlığı, 2'nci Komando Tugayı'nın Hatay bölgesinde emniyet ve asayiş görevine devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2'nci Komando Tugayı'nın Hatay bölgesinde emniyet ve asayiş görevine devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "2'nci Komando Tugayımız, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak Hatay bölgesinde emniyet ve asayiş görevine devam ediyor" ifadelerini paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Komando Hatay 3. Sayfa Haberler

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