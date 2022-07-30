MSB: Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! MSB: "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. MSB: "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Suriye PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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