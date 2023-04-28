Üye Girişi
Haberi Paylaş
MSB, 101 vatandaşı daha Sudan'dan tahliye etti

MSB, 101 vatandaşı daha Sudan'dan tahliye etti

3. Sayfa Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, A400M tipi ağır nakliye uçağı ile 101 vatandaşın daha tahliye edildiğini ve tahliye operasyonunun Port Sudan bölümünün tamamlanmış olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, A400M tipi ağır nakliye uçağı ile 101 vatandaşın daha tahliye edildiğini ve tahliye operasyonunun Port Sudan bölümünün tamamlanmış olduğunu duyurdu.

MSB, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, A400M tipi ağır nakliye uçağı ile 101 vatandaşın daha tahliye edildiğini ve tahliye operasyonunun Port Sudan bölümü tamamlanmış olduğunu duyurdu. Paylaşımda, "Çatışmaların devam ettiği Sudan'dan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait A400M tipi ağır nakliye uçağımız ile 101 vatandaşımız daha emniyetle ülkemize ulaştırıldı. Böylece tahliye operasyonunun Port Sudan bölümü tamamlanmış oldu" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Twitter Sudan 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title