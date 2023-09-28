MSB: "1 Ocak'tan itibaren Terörle Mücadele Harekatı bölgesinde 80'i son bir haftada olmak üzere bin 351 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

MSB: '1 Ocak'tan itibaren Terörle Mücadele Harekâtı bölgesinde 80'i son bir haftada olmak üzere bin 351 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

MSB: "1 Ocak'tan itibaren Terörle Mücadele Harekatı bölgesinde 80'i son bir haftada olmak üzere bin 351 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 38 bin 694'e ulaşmıştır." - ANKARA