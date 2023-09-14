MSB: "1 Ocak'tan itibaren Terörle Mücadele Harekâtı bölgesinde 44'ü son bir haftada olmak üzere bin 229 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

MSB: "1 Ocak'tan itibaren Terörle Mücadele Harekatı bölgesinde 44'ü son bir haftada olmak üzere bin 229 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

MSB: "1 Ocak'tan itibaren Terörle Mücadele Harekatı bölgesinde 44'ü son bir haftada olmak üzere bin 229 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 24 Temmuz 2015'ten bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 38 bin 572'ye ulaşmıştır." - ANKARA