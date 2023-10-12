MSB: "(1,3,4 Ekim'de Irak'ın; 5, 6 ve 8 Ekim'de Suriye'nin kuzeyine düzenlenen harekatlarda) 194 hedef başarıyla imha edilmiştir.
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3. Sayfa Haberleri
MSB: "(1,3,4 Ekim'de Irak'ın; 5, 6 ve 8 Ekim'de Suriye'nin kuzeyine düzenlenen harekatlarda) 194 hedef başarıyla imha edilmiştir.
MSB: "(1,3,4 Ekim'de Irak'ın; 5, 6 ve 8 Ekim'de Suriye'nin kuzeyine düzenlenen harekatlarda) 194 hedef başarıyla imha edilmiştir. İlk belirlemelere göre 229 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa