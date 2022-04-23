Son dakika haberi... Mostar'da 5.7 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, çok sayıda kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haberi... Mostar'da 5.7 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, çok sayıda kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Mostar'da 5.7 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, çok sayıda kişi yaralandıMOSTAR (İHA) Bosna Hersek'in Mostar kentinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde 2 kişi ağır yaralandı.

Mostar'da 5.7 büyüklüğünde deprem: 1 ölü, çok sayıda kişi yaralandı

MOSTAR (İHA) Bosna Hersek'in Mostar kentinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde 2 kişi ağır yaralandı. Yaralananlardan 27 yaşındaki ismi öğrenilemeyen genç kız hayatını kaybetti.

Bosna Hersek'te yerel saat 23: 07'de meydana gelen depremde 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, Mostar Üniversitesi Klinik Hastanesi'ne (SKB) nakledildi. Kukavac yerleşiminde bir aile evinin üzerine büyük bir kayanın düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Hafif yaralanan çok sayıda kişi Sağlık Merkezi'ne başvurdu. Yaşanan depremden korkan Hersekliler geceyi sokakta geçiriyor. - MOSTAR

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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