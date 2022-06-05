Motosikletten düşen sürücü yaralandı - Haberler

Motosikletten düşen sürücü yaralandı Mersin'in Erdemli ilçesinde kayan motosikletin üzerinden düşen sürücü yaralandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde kayan motosikletin üzerinden düşen sürücü yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi Burçalanı Mevkisinde, Mersin Antalya D-400 karayolunun Mersin istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 33 AET 161 plakalı motosikletin sürücüsü, yoğun trafikte önünde ani fren yapan otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada kayarak düştü. Asfalt zemine düşen sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve 112 ekipleri çağrıldı. Çevredekilerinde yardımıyla ambulansa alınan sürücü ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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