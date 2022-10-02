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Motosikletten düşen sürücü hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Motosikletten düşen sürücü hayatını kaybetti

Tekirdağ'da meydana gelen olayda motosikletten düşen sürücü hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da meydana gelen olayda motosikletten düşen sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Saray ilçesi Çatalca yolu üzerinde meydana geldi. Motosikletleriyle Çatalca istikametine seyreden bir grup Çatalca yolu üzerinde kaza yapmış motosikletli birinin yerde yattığını gördü. Durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı motosiklet sürücüsü Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Onur A. (36) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Tekirdağ Saray 3. Sayfa Haberler

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