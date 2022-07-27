Motosikletten çıkan eroinle ilgili 2 tutuklama Mersin polisinin, motosiklet ile uyuşturucu sevkiyatı yaptığı iddiasıyla gözaltına aldığı 3 kişiden 2'si tutuklandı. Mersin polisinin, motosiklet ile uyuşturucu sevkiyatı yaptığı iddiasıyla gözaltına aldığı 3 kişiden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesine bağlı Güneykent Mahallesinde 3 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şahısları izlemeye alan ekipler, şüphelilerin uyuşturucuyu motosikletleriyle sevk ettiklerini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda kullandıkları motosiklet ile şahısları gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramalarda 2 paket halinde 2 kilogram eroin ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan H.A. ile S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - MERSİN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Toroslar Mersin 3. Sayfa Haberler

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