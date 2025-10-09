Motosiklette Ölümle Dans: Genç, Hızla Giderken Üzerine Yattı

Afyonkarahisar'da bir gencin motosikletin üzerine yatarak kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, genç hızla giden motosikletle yaptığı hareketlerle adeta ölüme davetiye çıkardı.

Olay, Çayırbağ beldesi yakınlarında meydana geldi. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilen ve plakası belirlenemeyen motosikletin sürücüsü genç, trafikte yaptıklarıyla bu kadarına 'olmaz' dedirtti. Görüntüde gencin kullandığı ve yaklaşık 80 km hızla giden motosikletin üzerine bir anda yattığı ve kilometrelerce aracı o şekilde kullandığı görüldü.

Gencin adeta ölüme davetiye çıkardığı manzarayı görenler ise cep telefonlarına sarılarak o anları kayıt altına aldı. - AFYONKARAHİSAR