Motosikletliyle otomobile çarpan Rus turist hayatını kaybetti...Kaza anı kameralara yansıdı - Haberler

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Motosikletliyle otomobile çarpan Rus turist hayatını kaybetti...Kaza anı kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Motosikletliyle otomobile çarpan Rus turist hayatını kaybetti...Kaza anı kameralara yansıdı

Antalya'da motosikleti ile seyir halindeyken hatalı şerit değiştiren Rus turiste otomobil çarptı.

Antalya'da motosikleti ile seyir halindeyken hatalı şerit değiştiren Rus turiste otomobil çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada turist metrelerce havalanan turist hayatını kaybetti.

Kaza, Alanya ilçesi Kestel Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.K, idaresindeki 37 DE 883 plakalı otomobil ile seyir halindeyken aynı güzergahta ilerleyen Rusya uyruklu turist Ruslan Mikhan (42), yönetimindeki 07 MA 8324 plakalı motosikleti ile şerit ihlali yaptı. Hatalı şerit değiştiren Rus turistin kullandığı motosiklete H.K., otomobili ile çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Ruslan Mikhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Rus turistin cenazesi otopsi yapılmak üzere Belediye Morguna kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Rus turist en sağ şeritten ilerlerken bir anda H.K.'nın otomobili ile ilerlediği şeride geçiyor. H.K., kullandığı otomobille çarptığı turist metrelerce havalandığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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